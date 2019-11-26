Екатеринбург, , 08:14 — REGNUM В Свердловской области с 22 по 24 ноября задержано 136 водителей, отправившихся в поездку на личном автотранспорте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В отношении задержанных составлены административные протоколы. Из них 16 человек могут попасть под уголовное преследование, так как задержаны пьяными за рулём повторно. Ещё 22 водителя, имея явные признаки алкогольного опьянения, отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Им также грозят крупные штрафы и лишение водительских прав.

Напомним, что за 10 месяцев 2019 года в Свердловской области произошло 275 дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных водителями в состоянии алкогольного опьянения. В таких ДТП погибли 92 человека и ещё 367 травмировано.