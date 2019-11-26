Киншаса, , 08:16 — REGNUM В 2019 году в ДР Конго от кори умерло около 5000 человек, после того как болезнь распространилась по всем провинциям страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на официальное заявление властей.

Только в этом году корью заразились почти четверть миллиона человек, передает телерадиокомпания.

Со своей стороны, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что это самая крупная и быстро распространяющаяся эпидемия в мире.

Корь в Демократической Республике Конго в настоящее время стала причиной гибели более чем вдвое большего числа человек, чем Эбола.

Напомним, что конголезское правительство и ВОЗ в сентябре запустили программу экстренной вакцинации, целью которой было привить более 800 000 детей. Однако инфраструктура, нападения на медицинские центры и отсутствие доступа к обычному медицинскому обслуживанию препятствовали усилиям по предотвращению распространения этой болезни.

Корь — это вирус, который изначально вызывает насморк, чиханье и жар. Через несколько дней это приводит к появлению сыпи, которая начинается на лице и распространяется по всему телу. Корь заставляет организм «забыть», как бороться с инфекцией.

Большинство заразившихся выздоравливают, однако корь может вызвать пожизненную инвалидность. Болезнь может вызвать и летальный исход, особенно если на ее фоне развилась пневмония или энцефалит (отек мозга).

По оценкам ВОЗ, ежегодно от кори умирает в общей сложности 110 000 человек.