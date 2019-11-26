Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM На Камчатке разгорается очередной скандал, связанный с работой врачей. В Вилючинской горбольнице одной из пациенток стало плохо. Находившаяся там же горожанка стала звать врачей, но на помощь никто не приходил, женщина, пытаясь сделать хоть что-то, сняла происходящее на телефон и выложила в сеть, сопроводив видео комментарием: «Врачам плевать». Теперь главврач горбольницы грозит женщине судом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После инцидента главврач горбольницы Вилючинска Любовь Пойманова выступила, как пишет ИА Кам 24, на координационном совете предпринимателей. Она сообщила, что в больнице по обнародованным в сети фактам была проведена проверка, и ничего, из того, что показано на видео, не подтвердилось. По словам Поймановой, помощь потерявшей сознание пациентке была оказана в течение одной минуты. Главврач грозит женщине, выложившей видео, судом.

Однако спасенная благодаря настойчивости неравнодушной горожанки женщина сама обратилась к журналистам и рассказала иную историю. По словам женщины, она несколько дней назад обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием. Ей сказали, что у нее ОРВИ и отправили домой. Но состояние у женщины ухудшалось. Ей пришлось задавать вопросы о своем самочувствии на медицинском сайте, в интернете. Там медики выразили тревогу по поводу симптомов, описанных жительницей камчатского города, и настоятельно рекомендовали ей немедленно идти на приём к урологу. Женщина опять пришла в больницу. В очереди в регистратуру ей стало плохо. Регистратор в окошке ответила: «А я-то вам чем помогу?»

Женщина, по её словам, успела дойти до стула, сесть, и ей стало плохо. Она несколько раз впадала в беспамятство. Каждый раз, когда сознание к ней возвращалось, она слышала, как её спасительница кричала:

«Женщине плохо, женщине плохо! Да что ж вы за люди такие?! Я сейчас сниму это всё и выложу в сеть!»

По словам женщины, только после этого к ней подошли медики.

Пациентка, её зовут Ирина, рассказала, что её отвели в процедурный кабинет, давление было 210. Она сама дошла до уролога, который её сразу госпитализировал.

Ирина утверждает: она была в шаге от инсульта, и только настойчивость случайной спасительницы заставила медиков Вилючинской больницы приступить к исполнению своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, больницы и минздрав Камчатки всё чаще по решению суда выплачивают пациентам многомиллионные штрафы за некачественное лечение. Так, в июле 2019 года детская больница Петропавловска-Камчатского по решению суда заплатила родителям ослепшего по вине врачей ребёнка 8 млн рублей.