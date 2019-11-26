Амстердам, , 07:55 — REGNUM Слиток золота, выпавший 22 ноября из фургона в г. Утрехт, найден и возвращён владельцу.

Стоимость слитка составляет 235.000 евро. После того как выяснилась потеря слитка, её владелец разместил сообщение в газете с просьбой тому кто найдёт слиток передать его полиции, т.к. продать его не представляется возможной. За находку владелец обещал вознаграждение в 25.000 евро.

Предположительно, водитель фургона, забрав слиток у Королевского нидерландского монетного двора, недостаточно плотно закрыл боковую дверь автомобиля.

Полиция на своей странице в «Фейсбук» сообщает, что полицейские пришли к нашедшему и забрали слиток. После того как владелец предъявил доказательство на собственность ему вернули слиток.