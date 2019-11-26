Ольгинский район, Приморский край, , 08:17 — REGNUM В Ольгинском районе Приморья и прилегающей акватории Японского моря уже месяц продолжаются поиски шести рыбаков, ушедших на ночную рыбалку из залива Владимира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рыбаки пропали 26 октября, после чего к их поиску приступили спасатели МЧС, родственники, волонтёра и суда Тихоокеанского флота. В районе поиска работали вертолёты и самолёты, проходящие мимо суда получали оповещение, однако, катер с рыбаками найти не удалось.

Один из пропавших — главный технолог Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» Андрей Ярцев, по информации источников является «секретоносителем», то есть лицом, допущенным к государственной тайне высшей степени.

С 26 ноября спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата будут обследовать дно залива Владимира.

Как сообщало ИА REGNUM, к поискам пропавших подключился буксир Тихоокеанского флота, который обследует назначенный ему район поиска.