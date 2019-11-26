Абакан, , 07:49 — REGNUM С начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 2200 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 26 ноября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на пожарах погибли 46 человек, травмированы 28.

По данным управления, девять из десяти пожаров в республике случаются по вине человека. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли при пожаре под Красноярском.