Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Новосибирске задержаны одиннадцать членов преступной группы, подозреваемых в серии краж из торговых складов и квартир, вооруженных стрелковым оружием. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МВД РФ.

Во время обысков у подозреваемых было изъято большое количество оружия, включая пулемёт, автоматы, карабины, гладкоствольные ружья, травматические пистолеты и около 600 патронов разного калибра. В арсенале преступников также были обнаружены бронежилеты, шлемы, 14 радиостанций и 40 мобильных телефонов.

Также оперативниками было изъято большое количество разнообразного похищенного имущества: строительных материалов, бытовой техники, двигателей, аккумуляторов, снегоуборочных машин и другой продукции.

По предварительной информации, подозреваемые использовали тщательно проработанную схему, проникали в ночное время в складские помещения и похищали хранящиеся там товары и оборудование. Также подозреваемые совершали квартирные кражи.

Предварительный ущерб от действия преступной группы оценивается в 5 млн рублей.

Следователями возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ «Кража».