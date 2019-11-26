Благовещенск, , 07:40 — REGNUM В Благовещенске из-за сильного обледенения на дорогах решением Главного госинспектора ГИБДД приостановлено движение по целому ряду автобусных городских и пригородных маршрутов, а также школьных автобусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Благовещенска.

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Маршрутные и школьные автобусы возобновят движение только после того, как компания «Амурупрадор» завершит работу по ликвидации гололёда.

«Ориентировочно работы будут завершены к вечеру 26 ноября. Информация об открытии участков данных дорог будет оперативно предоставлена жителям», — пояснили в администрации Благовещенска.

В то же время в социальных сетях люди выражают озабоченность тем фактом, что кто-то доехал в одну сторону, а сейчас нет никакой возможности доехать обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов обратился к амурчанам с призывом быть предельно осторожными в гололёд.