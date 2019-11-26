Пермь, , 07:04 — REGNUM В Осинском районе Пермского края опасные отходы животноводства попадали в водоем, что повлекло ущерб природе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, сельскохозяйственная организация складировала на площадке отходы животноводства, которые относятся к четвертому классу опасности. Однако на земельном участке не имелось ни ограждения, ни водонепроницаемого покрытия. В результате опасные отходы стекали в водоем.

Ущерб окружающей среде оценили в 350 тыс. рублей. Прокуратура через суд потребовала взыскать эти средства с компании. Иск полностью удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.