Чита, , 06:56 — REGNUM Гендиректор регионального оператора «Олерон+» Гаджи Амаев заявил о целенаправленным поджоге пластиковых мусорных контейнеров на территории района КСК в Чите (Забайкальский край). Его слова цитирует ИА «Чита.ру».

»Горят именно на КСК, горят серийно, в основном ночью и, скажем так, пачками. Очевидно, что это не бычок и не какое-то неосторожное обращение с огнём, не зола. Это целенаправленный поджог», — заявил Амаев.

Судя по его диалогу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкалье Викторией Бессоновой, с металлическими контейнерами возникла другая проблема, их попросту воруют.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край стал одним из немногих регионов, который с 1 января 2019 г. не перешел на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Это произошло потому, что не были решены многие вопросы, мусорную реформу отложили на год.

Накануне губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил неуверенность в том что «Олерон+» сможет вовремя начать работу по новой схеме.

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