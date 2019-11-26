Якутск, , 06:59 — REGNUM В соцсетях Якутии распространяется видео, на котором двое мужчин машут кулаками на крыльце школы, при этом ученики заходят в здание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Местным СМИ выяснили, что события разворачивались на крыльце школы №23 в Якутске. В драке участвовали замдиректора по АХЧ и сторож школы.

На кадрах видно, как заместитель директора указывает сторожу на крыльцо, видимо скользкое, что-то говорит и первым наносит удары, сторож бьёт в ответ. В итоге после нескольких ударов мужчины заходят в школу.

По информации управления образования, в школе создана комиссия, которая даст оценку инциденту. Участники потасовки находятся на больничном.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка дворников в Москве была спровоцирована любительской игрой в футбол. Некоторые оказались недовольны счётом.