Чита, , 06:45 — REGNUM В Чите сегодня утром, 26 ноября, несколько десятков общественников вышли на пикет против вырубки лесов. Как сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на сотрудника городской администрации, изначально группа граждан намеревалась провести пикет у здания правительства, но поскольку было заявлено 100 участников, гражданам предложили перейти к площадке театра «Забайкальские узоры», определённой для мест проведения акций без согласования.

Пикет против вырубки леса в Чите Цитата со страницы instagram

Как уже сообщало ИА REGNUM, за три последних года незаконная рубка деревьев нанесла Забайкальскому краю ущерб в 550 миллионов рублей. И это только официальные данные, которые в начале 2019 г. приводило региональное министерство природных ресурсов.

В начале августа 2019 г. в ходе поездки в Сахалинскую область премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что незаконные вырубки леса — это проблема, которая в России существует и носит очень масштабный характер.

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