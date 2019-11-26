Чита, , 06:08 — REGNUM В Забайкалье мошенники, представляясь работниками министерства экономического развития Забайкальского края, просят представителей бизнеса о предоставлении материальной помощи малоимущим слоям населения, детям, сиротам, инвалидам. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщилисполняющий обязанности министра экономического развития Александр Бардалеев. Он попросил предпринимателей быть бдительными и не переводить деньги. Также известно, что соответствующее заявление уже направлено в полицию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 г. аналогичная ситуация имела место в Челябинске. Там мошенники просили у предпринимателей деньги от имени вице-губернатора Егора Ковальчика — якобы на строительство жилья для сирот. Ещё ранее с такой же ситуацией столкнулись в правительстве Алтайского края.

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