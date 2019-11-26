Наньнин, Китай, , 06:04 — REGNUM Около 50 сотрудников вооруженной полиции Китая были направлены в города Цзинси и Чунцзо в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения магнитудой 5,2, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Группа из десяти полицейских прибыла в эпицентр толчков — городок Хужунь близ Цзинси в течение часа после землетрясения для проведения спасательной операции. В их задачу входит поисково-спасательная операция, осмотр поврежденных зданий и расчистка дорог от обрушившихся пород, сообщили в местном командном центре вооруженной полиции.

Еще 37 сотрудников были направлены в деревню Хуали близ городка Хужунь и городок Сялэй уезда Дасин города Чунцзо для проведения спасательных операций. Напомним, что землетрясение произошло в Цзинси около 9:18 по местному времени 25 ноября.

Один человек погиб и еще четыре получили легкие ранения Эпицентр находился по координатам 22,89 градусов северной широты и 106,65 градусов восточной долготы на глубине 10 км.

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