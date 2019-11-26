Биробиджан, , 06:02 — REGNUM Ученик 8 класса умер в Еврейской автономной области от отравления газом. Происшествие случилось поздно вечером, 25 ноября в районе улицы Советской в Биробиджане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Известно, что группа подростков собралась в районе гаражей, несколько человек отравились, дыша газом, один из подростков, учащийся 8 класса, умер, пишет EAOMedia. В настоящее время правоохранители изучают обстоятельства трагедии. Комментарии последуют позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье подросток получил удар электрическим током от контактной сети железной дороги, когда поднялся на крышу вагона-цистерны. Мальчик госпитализирован с сильными ожогами.