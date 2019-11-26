Биробиджан, , 05:50 — REGNUM До семи выросло число учащихся лицея №23 города Биробиджана, которых госпитализировали с подтверждённым диагнозом норовируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего норовирус выявлен у 13 детей, учащихся лицея № 23 города Биробиджана. Эпидемиологическое расследование проводят специалисты управления Роспотребнадзора по ЕАО. Работы проводятся для выявления причин вспышки норовируса в образовательном учреждении. В настоящее время занятия в нём прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в лицее города Биробиджана объявлен карантин после того, как несколько десятков учащихся почувствовали недомогание, а пятеро из них были госпитализированы.