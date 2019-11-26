Хабаровск, , 05:47 — REGNUM Семье десятилетнего школьника из Комсомольска-на-Амуре, который спасал детей из горящих палаток в летнем лагере «Холдоми» под Хабаровском, вручили орден Мужества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее ребёнок-герой был посмертно удостоен медали «Доблесть и отвага».

Награду родителям мальчика вручил в Хабаровске руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Лагерь открылся за 4 года до трагедии как стационарный, разрешение на палатки у руководства не было. В огне погибли четверо детей — одна девочка сразу, трое детей скончались на месте. 10-летний мальчик спасал девочек из горящих палаток, получил сильнейшие ожоги и умер в больнице.

Возбуждены уголовные дела. Директор лагеря, собственник «Холдоми», представитель МЧС, проверявший лагерь арестованы.