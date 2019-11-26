Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Сотрудники американских погранслужб изъяли около 70 килограммов колбасы (154 фунта) у водителя, ехавшего в США из Мексики, сообщает агентство Associated Press.

Водитель сообщил на досмотре, что везет с собой мороженое мясо индейки, однако пограничники все же решили убедиться, какой же груз едет из Мексики. При детальном осмотре было обнаружено около 70 килограммов свиной колбасы.

Водителя все же пропустили на американскую территорию, однако колбасу пограничники изъяли и уничтожили. Отмечается, что перевозить продукты из свинины через американо-мексиканскую границу запрещено, так как это может спровоцировать рост заболеваний домашних свиней.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на российско-украинской границе сотрудники Федеральной таможенной службы РФ изъяли около 1,5 млн упаковок для сигарет. По предварительной версии, эту упаковку планировали использовать для производства нелегальной табачной продукции.

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