Гуйян, Китай, , 05:30 — REGNUM Один шахтер погиб и еще шестеро остаются под завалами угольной шахты в провинции Гуйчжоу на юге Китая, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Эксперты подозревают, что причиной трагедии стал выброс газа угля. Всего восемь человек оказались под завалами, одного горняка удалось извлечь наружу. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь в местном госпитале. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел ранним утром 25 ноября на угольной шахте Саньцзя в уезде Чжицзинь города Бицзе. Какие-либо подробности по-прежнему не разглашаются.

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