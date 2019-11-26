Благовещенск, , 05:37 — REGNUM Ученик 9 класса школы в посёлке Завитая, находясь на крыше вагона-цистерны, получил удар током от контактной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На место происшествия, на железнодорожную станцию Завитая выехали правоохранители и медработники, в тяжелом состоянии юноша был доставлен в центральную районную больницу, пишет АмурИнфо. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде подросток погиб при попытке сфотографироваться на опоре высоковольтной линии электропередач.