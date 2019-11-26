Красноярск, , 05:08 — REGNUM Частный жилой дом загорелся в городе Ужур Красноярского края, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 26 ноября в поселке Ужур. После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены четверо погибших — трое женщин и мужчина. В настоящее время сотрудники СКР устанавливают личности погибших.

Пресс-служба управления МЧС РФ по Красноярскому краю сообщает, что в доме загорелась кровля и котельная во дворе, общая площадь возгорания составила 56 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Якутске загорелся многоквартирный дом. В результате возгорания погиб мужчина, огнем была повреждена квартира площадью 30 квадратных метров.

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