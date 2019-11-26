Биробиджан, 26 ноября 2019, 05:13 — REGNUM По факту нанесения двум военнослужащим Биробиджанского военного гарнизона колото-резаных ран, военно-следственным отделом возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Поклонская: скрывать и замалчивать то, что происходит в армии — недопустимо
Происшествие случилось на территории воинской части, где один военнослужащий штык-ножом нанёс раны своим сослуживцам пишет EAOMedia.
«Во второй половине дня
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская считает, что скрывать и замалчивать то, что происходит в армии — недопустимо.