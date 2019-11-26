Биробиджан, , 05:13 — REGNUM По факту нанесения двум военнослужащим Биробиджанского военного гарнизона колото-резаных ран, военно-следственным отделом возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие случилось на территории воинской части, где один военнослужащий штык-ножом нанёс раны своим сослуживцам пишет EAOMedia.

«Во второй половине дня 16.11.2019 в казарме в/части рядовой С. с применением холодного боевого оружия — штык-ножа, применил к двум рядовым той же воинской части Е. и Л. насилие, выражавшееся в нанесении ударов клинком штык-ножа в область верхних и нижних конечностей, причинив последним колото-резанные раны, не опасные для жизни. Оба потерпевших госпитализированы, им оказана медицинская помощь. Обстоятельства совершения преступлений устанавливаются, следствие продолжается», — говорится в сообщении ВСО.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская считает, что скрывать и замалчивать то, что происходит в армии — недопустимо.