Краснотуранск, 26 ноября 2019, 05:21 — REGNUM Полиция задержала 50-летнего жителя Красноярского края, подозреваемого в незаконной рубке лиственницы. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Гак говорится в сообщении, подозреваемый, ранее неоднократно судимый, осуществлял вырубку деревьев лиственничной породы без оформления разрешительных документов.
Незаконной лесозаготовкой он занимался летом 2019 года на территории участкового лесничества в Идринском районе на юге Красноярского края.
Ущерб государству оценивается в сумму более 300 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого следователями МО МВД России «Краснотуранский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.