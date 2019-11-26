Биробиджан, , 04:44 — REGNUM На два месяца арестован священнослужитель одного из приходов Биробиджанской епархии, подозреваемый в растлении малолетних, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также задержан ещё один человек, связанный с этим делом. В социальных сетях, как пишет ЕАОMedia, активно распространяются шокирующие подробности того, чем занимался настоятель храма. Там же указано, что задокументировать противоправную деятельность священника удалось совместными усилиями нескольких спецслужб.

В пресс-службе Биробиджанской епархии комментировать ситуацию не стали. Пока воздерживаются от официальных комментариев и правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области суд оставил в СИЗО священника, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, находящейся под его опекунством.