Якутск, , 04:28 — REGNUM В Якутске утром 26 ноября загорелся многоквартирный дом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение о пожаре поступило в МЧС Якутии в 05:47 по местному времени.

«Огнём повреждена квартира — 30 кв.м. На месте пожара обнаружен погибший», — сообщали спасатели.

Остальные жильцы дома и квартиры не пострадали. Пожар тушили 56 человек и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, В Москве на пересечении Аптекарского переулка и улицы Бауманской загорелась квартира в жилом доме.