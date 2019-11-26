Бейрут, , 04:05 — REGNUM Нападение на палаточный городок демонстрантов в городе Тир на юге Ливана совершили сторонники шиитских движений «Харакет Амаль» и «Хезболла», 26 ноября сообщает телеканал «Аль-Джадид».

Нападавшие подожгли палатки и избили нескольких демонстрантов. Трое пострадавших были доставлены в больницу. На защиту участников мирной акции пришли военные, которые встали между протестующими и нападавшими. Ситуация взята под контроль армейскими подразделениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в центре Бейрута произошли столкновения между участниками мирной демонстрации и сторонниками движений «Хезболла» и «Харакет Амаль». В конфликт пришлось вмешаться подразделениям полиции и армии.

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