Саратов, , 03:54 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия»), представляющий интересы жителей Саратовской области, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по вопросу проведения проверок, связанных «с незаконным приобретением прав на имущество ЗАО «Саратовский авиационный завод и его преднамеренным банкротством». Автор в нём также указывает на то, что считает «неоправданно затянутыми» сроки расследования уголовных дел, связанных с действиями по авиазаводу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Своё обращение депутат объяснил резонансом в регионе, а также возможным уходом виновных лиц от ответственности в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

Действия руководства Саратовского авиазавода подпадают под статью УК РФ

Примаков также попросил направить в его адрес актуальную информацию о ходе расследования дела, связанного с банкротством завода и продажей его собственности.

На сегодня имущество авиазавода, работавшего в регионе с 1931 по 2012 год, пытаются вернуть из «чужого незаконного владения» через суд. Свыше 76 га участков истребованы от восьми коммерческих компаний, а заседания ещё по более 20 га впереди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела, связанного с хищением имущества, включая федеральную собственность, и преднамеренным банкротством, тянется уже три года.

Напомним, в 2012 году завод прекратил своё существование, а часть имущества оказалась в руках различных компаний.

Позднее по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа по возвращению имущества на баланс государства. Истцом в соответствующих делах выступает Саратовское Росимущество. Помимо земель, были возвращены ряд убежищ, которые ранее находились на балансе завода и убыли в частные руки с нарушением закона. Работа в этом направлении продолжается.

Ветераны предприятия утверждают, что «завод не был банкротом ни физически, ни материально». Вопросу гибели предприятия они посвятили целую главу в книге о САЗ.

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