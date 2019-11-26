Лос-Анджелес, США, , 03:53 — REGNUM Полицейские американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) открыли огонь по человеку с мачете, сообщил представитель пресс-службы местной полиции Крис Рамирес на своей странице в Twitter.

По его словам, преступник, вооруженный мачете, ограбил магазин, а затем попытался угнать автомобиль, однако врезался в машину полиции. Полицейские открыли огонь по пытавшемуся убежать преступнику. Его госпитализировали с огнестрельными ранениями, от которых преступник впоследствии скончался. Как отмечает телеканал KTLA, инцидент произошел в центре Голливуда.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября грабители похитили сокровища из музея Grünes Gewölbe («Зеленый свод») в немецком Дрездене. Общий ущерб от ограбления, по разным оценкам, составляет около миллиарда евро.

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