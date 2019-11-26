Владивосток, , 04:01 — REGNUM Во Владивостоке жильцы девятиэтажного жилого дома жалуются на растущую трещину в несущей стене, однако, ни управляющая компания, ни МЧС, не реагируют на жалобы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению самих жителей, каковых в данном доме проживает более 500 человек, расползающаяся трещина может привести к обрушению всего дома, однако, это не заботит ответственные организации, пишет PrimaMedia.

Жители многоэтажки по проспекту Красного Знамени, 133/1 полагают, что виной тому стало строительство магазина рядом с домом, когда при проведении земляных работ была нарушена прочность фундамента.

Как сообщало ИА REGNUM, частичное обрушение конструкций произошло в аварийном жилом доме в приморском городе Уссурийске.