Курган, , 03:36 — REGNUM Курганскую девочку, родившуюся с огромным родимым пятном, пригласили не консультацию в клинику лазерной фотодинамической терапии в Краснодаре. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Напомним, девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает значительную часть её тела. Мать ребёнка сообщила, что якобы священник высказал вероятность «заразности» пятна и отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей. Это вызвало возмущение и резко осуждено церковнослужителями, в том числе и в Курганской епархии.

Отмечается, что женщина ранее обращалась в кубанскую клинику, где её пригласили на консультацию. Исполнительный директор клиники лазерной фотодинамической терапии Андрей Алексуткин опроверг распространённые в СМИ слухи о заоблачной стоимости операции в 17 млн рублей. Отметим, на днях в этом медучреждении взялись за лечение девочки из США, родившейся с родимым пятном в виде чёрной маски на лице. Ребёнку на родине готовились сделать 80 операций, краснодарские врачи предполагают ликвидировать пятно за шесть сеансов.

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