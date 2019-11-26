Благовещенск, , 03:57 — REGNUM Во время столкновения двух машин, в результате чего погибли пять человек, данный участок дороги не имел наледи, он был мокрый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе.

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Столкновение автомобилей произошло на 32 км автотрассы Белогорск — Благовещенск между населёнными пунктами Томичи и Лохвицы. По утверждению дорожников, в 11:35 по местному времени дорога была мокрой, без наледи. Также, по их словам, дорога в этом месте была покрыта противогололёдным материалом.

Как сообщало ИА REGNUM, в аварии, произошедшей в Приамурье 25 ноября, при столкновении автомобилей «Тойота Лэнд Крузер Прадо» и «Тойота Карина» от сильного удара в последней погибли пять человек.