Благовещенск, , 03:04 — REGNUM Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

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В соцсетях однокурсники пишут, что студента травили и применяли в отношении него насильственные действия. Также свидетели предполагают, что содеянное могло стать местью стрелка за нанесённую обиду его знакомой.

«В целях проверки указанных сведений следствие предлагает всем лицам, которые являлись свидетелями указанных событий, обратиться к следователям», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, во время прохождения медицинской комиссии в военном комиссариате, у студента, расстрелявшего своих сокурсников в Амурском колледже, выявились склонность к суициду. Однако, военкомат, руководствуясь соответствующей инструкцией, не уведомил об этом руководство учебного заведения.

14 ноября студент 4 курса колледжа в Благовещенске пришёл в учебное заведение с ружьём и открыл огонь по сокурсникам. Один учащийся от полученных ранений скончался на месте, трое были госпитализированы. Сам стрелявший покончил с собой.