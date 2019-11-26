Уссурийск, Приморский край, , 02:28 — REGNUM Полиция задержала в Уссурийске 26-летнего жителя города, который ранее позвонил в детский дом и сообщил о его минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После получения анонимного сигнала о заложенной бомбе, к зданию детского дома прибыли сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, бригада медиков. Всех, находящихся в здании, эвакуировали. Кинологи осмотрели здание, но информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его. Он пояснил, что в момент звонка в детский дом и сообщения о минировании был пьян. Теперь за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Новосибирска получил три года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте.