Иркутск, , 01:29 — REGNUM Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в мебельном магазине на улице Сергеева поступило спасателям в 04:15 по местному времени (22:15 по московскому). Огнем была охвачена площадь в 1200 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных в здании уже произошло частичное обрушение кровли. В ликвидации возгорания принимали участие 41 человек личного состава и десять единиц спецтехники. К 05:30 по местному времени пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября пожар произошел в строительном магазине в Саргатском районе Омской области. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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