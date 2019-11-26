Уссурийск, Приморский край, , 02:24 — REGNUM В средней школе № 31 города Уссурийска проведена проверка после опубликованного в социальных сетях видео, на котором раздетый мальчик убирает лопатой снег с козырька школы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в администрации Уссурийского городского округа, по факту опубликованного видео с уборкой снега с козырька школы, проведена проверка, в результате которой выяснилось, что убрать снег добровольно вызвался помочь женщине-дворнику один из учеников школы.

«Мы поговорили с учеником, он подтвердил, что сам захотел помочь убрать снег. Никто ребёнка не заставлял и не принуждал к этому. С педагогическим составом и с техническим персоналом школы проведена беседа», — отметил директор школы № 31 Сергей Старкин.

В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор, директору вынесено замечание. Со стороны родителей мальчика претензий нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Уссурийска появилось видео, на котором видно, как мальчик без верхней одежды убирает лопатой снег с козырька школы, в окне его придерживает взрослый человек.