Мехико, , 00:58 — REGNUM Мексиканский актер Алехандро Санди и французский гражданин Фредерик Мишель, ранее похищенные в районе вулкана Невада-де-Толука, были освобождены, сообщает газета El Universal со ссылкой на источник в правоохранительных органах Мексики.

Газета отмечает, что состояние здоровья освобожденных туристов оценивается как удовлетворительное. Ранее злоумышленники потребовали за похищенных выкуп. В настоящее время пока не известно, выплатил ли кто-либо деньги для освобождения двух туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября двое мужчин были похищены, а спутницы одного из туристов были ограблены неизвестными в районе вулкана Невада-де-Толука в Мексике. Отмечалось, что ограбленные женщины были актрисами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике неизвестные похитили двух человек и ограбили двух актрис