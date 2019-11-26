Париж, , 09:12 — REGNUM 25 ноября Прокуратура Франции начала расследование по факту похищения французского гражданина в Мексике. Как сообщает газета Liberation, он пропал во время посещения национального парка, находящегося в центральной части Мексики.

Согласно заявлению Прокуратуры, дело было открыто по статье «похищение и незаконное лишение свободы». В свою очередь, министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дуразо заявил, что похитители потребовали выкуп за освобождение французского гражданина.

Фредерик Мишель был похищен 24 ноября вместе с мексиканским актером Алехандро Санди на территории национального парка Невадо-де-Толука, в котором располагается одноименный вулкан. В 2019 году в Мексике выросло количество похищений и захвата людей с целью требования выкупа. По данным мексиканской ассоциации Alto Al Secuestro, в период с января по октябрь в Мексике было похищено 1690 человек (5 человек в день), что на 37,7% больше, чем за тот же период в 2018 году.