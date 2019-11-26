департамент Вар, , 09:06 — REGNUM К 25 ноября в результате наводнений, обрушившихся на юго-восточные районы Франции еще в выходные более 500 домов остались без электричества, около 30 дорог заблокированы из-за оползней, погибли по меньшей мере четыре человека, ещё двое числятся пропавшими без вести. Как сообщает Агентство Франс-Пресс, их поиски продолжаются.

Самое крупное наводнение произошло в бассейне реки Аржанс, которая вышла из берегов. Произошел подъем воды более чем на семь метров. По словам представителя службы спасения, последний схожий случай произошел 50 лет назад. В той или иной степени, наводнения затронули большинство департаментов на юго-востоке страны, серьезные разрушения произошли в департаменте Вар. В отдельных местах за два дня выпала трехмесячная норма осадков.

Метеорологическая служба Франции утверждает, что ещё сохраняется высокая вероятность наводнений в департаментах Пюи-де-Дом и Жиронда.