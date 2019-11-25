Великий Новгород, , 23:21 — REGNUM Возгорание на открытой площадке по сбору пластика и вторсырья произошло в Великом Новгороде. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 20:59 мск. Возгорание произошло на открытой площадке-складе плёнки, пластика и прочего переработанного вторсырья на улице Нехинской.

Площадь пожара составила 200 кв. метров. В ликвидации пожара задействовано 45 человек и 15 единиц техники. Пострадавших нет.

На 22:20 мск была объявлена локализация пожара. Работа по тушению огня продолжается. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на Капитоновском нефтяном месторождении в Оренбургской области.

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