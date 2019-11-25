Каир, , 23:11 — REGNUM Более 80 человек, из них большинство — школьники, отравились азотом в результате утечки на химическом заводе в Египте. Об этом 25 ноября сообщает новостной портал «Масрави».

Авария произошла на химическом предприятии Kima, расположенном в районе города Асуан на юге страны. По предварительной информации, из строя по неустановленной пока причине вышла азотная установка.

Выделившийся в результате сбоя на аппарате азот разнесло ветром по окрестностям, газ попал в район, где расположена женская гимназия.

В результате аварии пострадали 84 человека, все пострадавшие являются учениками и преподавателями гимназии в городе Асуан. Среди пострадавших 70 учениц гимназии. Все 84 человека были госпитализированы с диагнозом «отравление». О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии детей, отравившихся газом в средней школе в Нижегородской области.

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