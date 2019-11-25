Ростов-на-Дону, , 22:53 — REGNUM Под Ростовом-на-Дону произошёл крупный ландшафтный пожар. Справиться с огнём пожарным расчётам удалось за три часа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 ноября.

Возгорание сухой травы произошло в Батайске в районе садоводческого товарищества «Гидромеханизатор». Угроза населённому пункту отсутствовала. Сообщение о пожаре поступила в экстренные службы в 16:10 мск. К месту происшествия прибыли 13 человек и три единицы техники. Справиться с огнём удалось к 19:00 мск.

В ведомстве отметили, что в период с 23 по 24 ноября на Дону произошло 146 пожаров, 105 из них — на открытых территориях. Так, зафиксировано 77 случаев горения мусора и 28 возгораний сухой растительности.