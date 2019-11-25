Нижний Новгород, , 22:41 — REGNUM Перечень изъятого в доход государства имущества, которое принадлежит обвиняемому в крупной взятке экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его родственникам, судья зачитывал около трех часов. Соответчики бывшего главы республики в гражданском процессе — мать бывшей супруги Татьяна Маркелова и друг Александр Шилов — не дождались полного оглашения перечня и уехали.

В целом в доход государства обращено имущество общей стоимостью около 2,2 млрд рублей.

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Маркелов после того, как услышал решение суда об изъятии «нажитого» стал кричать: «Беспредельщики», сообщает портал «7x7». Также он выкрикивал, что нельзя лишать детей жилья, поскольку было изъято несколько квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

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Ни один из обвиняемых не признает вину, впрочем, Криваш по-прежнему находится в розыске.

С иском об изъятии имущества Маркелова в феврале 2019 года обратилась Генпрокуратура РФ. Общая стоимость имущества оценивалась в 1,5 млрд рублей.

В сентябре Генпрокуратура в рамках рассмотрения иска о взыскании незадекларированного дохода в счет государства уточнила список имущества, стоимость которого выросла еще на 600 млн рублей. Предметом иска являлись 120 объектов недвижимости, 16 транспортных средств, часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, более 8,5 млн рублей, около $224 тысяч, €660 тысяч. Кроме того, конфискации подлежит и обнаруженный земельный участок стоимостью 9 млн рублей, торговый центр на 156 млн рублей и спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью не менее 353 млн рублей. Также будут отданы государству две квартиры на 22 млн рублей, 950 наименований предметов роскоши общей стоимостью около 30 млн рублей, средства в банках на 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер».

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