Саратов, , 22:29 — REGNUM Мальчик 12-ти лет разыскивается волонтёрами и сотрудниками полиции в Саратовской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Школьник пропал в селе Песчанка в Самойловском районе 21 ноября вечером, после прогулки с друзьями. Мать мальчика сообщила о его исчезновении утром 22 ноября, после чего немедленно начались поиски. По факту исчезновения подростка было заведено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В розысках мальчика принимают участие сотрудники полиции, 42 волонтера отряда «Лиза Алерт», добровольцы и спасатели. В поисках задействованы шесть беспилотных летательных аппаратов.

Участниками поисков осматриваются жилые и нежилые дома, обследуются водоёмы, прочёсывается местность. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родных и близких пропавшего, его одноклассников, друзей и педагогов школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановлении поисков водолазами пропавшего отца с двумя детьми на дне реки Уфы в Башкирии.

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