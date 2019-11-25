Чернигов, Украина, , 22:21 — REGNUM В военном учебном центре «Десна» прошли испытания многофункционального бронеавтомобиля «Козак-2M1» и специализированного бронированного автомобиля «Варта-Новатор», сообщили 25 ноября в пресс-службе ВСУ.

«Автомобили полностью подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы», — сказано в сообщении.

На испытаниях присутствовал командующий сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Сырский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ получили первые сто ракет для новой украинской системы залпового огня «Ольха».

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