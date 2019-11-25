Сочи, Краснодарский край, , 21:21 — REGNUM Все возможные данные о причинах самоубийства девушки-следователя проверят сотрудники полиции в городе Сочи. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В региональном ведомстве сообщили, что в настоящее время изучаются все обстоятельства дела. Проверяются данные в социальных сетях и информация, распространённая рядом СМИ о возможных мотивах самоубийства.

Так, например, ряд СМИ сообщил, ссылаясь на знакомых погибшей, что у неё были очень напряжённые отношения с начальством. При этом заявления о переводе в другой отдел либо в другой город от девушки-следователя не поступало.

В ГУ МВД пояснили, что по делу о гибели сотрудницы начато служебное расследование, и заверили, что вся появившаяся информация о возможных причинах суицида будет объективно и всесторонне проверена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую начали сотрудники регионального следственного комитета по факту гибели девушки-следователя в городе Сочи Краснодарского края.

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