Сен-Дени, Франция, , 21:06 — REGNUM 25 ноября 18-летняя девушка, обучающаяся в лицее им. Жоржа Клемансо, расположенном во французском городе Вильмомбль (департамент Сена-Сен-Дени), совершила попытку самоубийства, сообщает газета Le Figaro.

По заявлению ректората лицея, девушке помогли учителя, вызвавшие скорую и оказавшие первую помощь. Девушка была доставлена в специализированную больницу Перси в городе Кламар (департамент О-де-Сен) в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами, как сообщил газете Le Figaro один из работников лицея.

По словам нескольких учеников, девушка страдала от психологических расстройств и наблюдалась у психолога. Также они сообщили, что она ранее уже предпринимала попытки самоубийства.