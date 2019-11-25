Лондон, , 20:53 — REGNUM Лёгкий самолёт Cessna 172 пропал с радаров и перестал отвечать на радиосообщения во время полёта в районе Уэльса в Великобритании. Об этом 25 ноября сообщает The Daily Star.

Связь с самолётом прервалась около 13:00 по местному времени. В этот момент самолёт находился в районе острова Англси. Сколько человек находилось на борту самолёта, в настоящее время неизвестно. Самолёт Cessna 172 управляется одним пилотом, на его борту могут находиться одновременно до трёх пассажиров.

Полиция Уэльса подтвердила информацию об исчезновении самолёта, сотрудники полиции принимают участие в поисково-спасательной операции.

Для поисков самолёта задействованы команды Береговой охраны Великобритании из трёх городов, на помощь направлен поисково-спасательный вертолет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при крушении легкомоторного самолёта в Испании.

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