Нижний Новгород, , 20:17 — REGNUM В настоящее время специалисты нижегородского областного управления Роспотребнадзора проводят анализ проб воздуха на месте отравления газом школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По-прежнему основной предварительной версией отравления остается выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции и попадание его через открытые форточки окон школы с улицы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании поручил всем ответственным структурам оказать содействие в установлении виновных в массовом отравлении газом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 25 ноября в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы более 40 школьников. Ранее глава минэнергетики Нижегородской области Андрей Чертков высказывал аналогичную предварительную причину инцидента. Следственное управление СКР по региону и прокуратура проводят проверку.

Глава района Сергей Ураев говорил, что «жалобы были и на соседних [от школы] улицах, [газ] разнесло по розе ветров».