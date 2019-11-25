Мехико, , 20:14 — REGNUM Двое мужчин-туристов были похищены, а спутницы одного из мужчин были ограблены неизвестными злоумышленниками в Мексике. Об этом 25 ноября сообщает портал SéUno Noticias.

Похищение с ограблением произошло 24 ноября в штате Мехико около вулкана Невада-де-Толука, который является местной достопримечательностью.

По предварительным данным, одним из похищенных стал известный актёр телесериалов 37-летний Алехандро Санди. Второй похищенный является туристом из Франции.

Санди посещал вулкан вместе со своими спутницами, актрисами. Одна из них является близкой родственницей популярной мексиканской певицы Аны Барбары. Обе девушки были ограблены нападавшими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению руководителя администрации президента Мексики Альфонсо Ромо, случаи насилия в стране не отпугивают потенциальных инвесторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Мексики: «Случаи насилия в стране не отталкивают инвесторов»