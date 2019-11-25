Омск, 25 ноября 2019, 20:05 — REGNUM 127 семей, которые проживают в доме 5/1 по улице 36 Северная 5/1 в Омске, завтра должны получить тепло в свои квартиры. Данное решение было принято после вмешательства федерального правительства. Об этом сообщил источник в городской администрации Омска.
Напомним, по сообщениям СМИ и соцсетей, 127 семей дома 5/1 по улице 36 Северная 5/1 в Омске до настоящего момента остаются без тепла. Люди, рискуя противопожарной безопасностью, вынуждены обогреваться электричеством, так как температура в квартирах не поднимается выше 6 градусов тепла.